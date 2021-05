Franco Battiato e il legame con Scicli. VIDEO

Scicli - Dal mitico concerto costato 19 milioni di vecchie lire all'avvocato Carlo Ranzani, impresario, concerto che di milioni ne incassò 84, subito dopo la pubblicazione de La Voce del Padrone nei primi anni Ottanta, fino all'inaugurazione del Cine Teatro Italia nel 2003. Franco Battiato ha avuto un lungo legame con Scicli, trascorrendo le ultime estati in salute tra il paese e Donnalucata. E qui ha finito di comporre l'album Apriti Sesamo. Giorgio Fratantonio ha relizzato questo servizio per Canale 74, ripubblicando le immagini di una visita di Battiato al Convento della Croce, con tutta la famiglia al seguito. Era il 2013. In gallery, la serata inaugurgale del Cine Teatro Italia restaurato, con la proiezione del film Perduto Amor. Lo scatto è del 2003.