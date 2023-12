Jeremy Irons, in un film scopre il Museo Egizio di Torino

Torino - Il Museo Egizio al cinema in gennaio, in occasione del bicentenario della sua fondazione. Il docufilm evento "Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio" prodotto da 3D Produzioni, Nexo Digital e Sky in collaborazione con il Museo Egizio e diretto da Michele Mally, con il soggetto di Matteo Moneta, che ha scritto anche la sceneggiatura, porta per la prima volta sul grande schermo le splendide testimonianze di una delle culture più antiche e affascinanti della storia.

Sarà l'attore inglese Jeremy Irons - Premio Oscar come miglior attore nel 1991 per il film "Il mistero Von Bulow" -, che è stato a Torino nel 2021 per le riprese, ad accompagnare il pubblico in sala in un viaggio alla scoperta dei capolavori custoditi nel Museo, il più antico dedicato agli Egizi e il quinto più visitato in Italia, con oltre 900 mila ingressi all'anno. Il Museo di via Accademia delle Scienze ospita 40 mila reperti, di cui 12 mila esposti su 4 piani. Tra questi spiccano il Papiro dei Re, l'unica lista dei faraoni esistente, scritta a mano su papiro, il Papiro delle Miniere, una delle prime mappe geografiche conosciute, e sculture come la statua del sacerdote Anen, quella di Ramesse II, quella della cosiddetta Iside di Copto. Il film racconta anche il corredo funebre di Kha e Merit, una coppia di antichi egizi, i veri protagonisti della storia. La pellicola non sarà solo un'illustrazione dei reperti, ma anche il racconto degli studi scientifici e di tutto il lavoro che c'è "dietro alle quinte". Al centro dell'attenzione inoltre, la narrazione corale che coinvolgerà la Presidente del Museo, Evelina Christillin, il Direttore Christian Greco e alcuni dei curatori del Museo come Cédric Gobeil, Beppe Moiso, Susanne Toepfer, Paolo Del Vesco, Federico Poole, Johannes Auenmüller, Enrico Ferraris e Alessia Fassone.