Scicli - Nelle due foto di questo post appaiono quattro chef stellati riconosciuti dalla Guida Michelin come autori di una cucina che merita un certificato di qualità internazionale.

Nella prima foto appaiono Gaetano Trovato, chef Due stelle Michelin del ristorante Arnolfo, nelle colline senesi; poi Vincenzo Candiano, chef con una stella Michelin del ristorante Locanda Don Serafino di Ragusa Ibla; quindi Giuseppe Causarano, da quest’anno alla sua prima stella Michelin, del ristorante Vota Vota di Marina di Ragusa. Nella foto a seguire c’è Aurora Mazzucchelli, del ristorante Marconi di Bologna, una stella Michelin.

Cosa hanno in comune queste quattro persone? I primi tre sono tutti di Scicli, la quarta, Aurora, che nel suo lavoro si occupa anche di azioni umanitarie in favore dei problemi nutrizionali che riguardano l’Africa, è figlia di una donna di Scicli, la signora Maria Benedetto, che a Bologna faceva la “sfoglina”, la preparatrice di pasta a mano col mattarello. Due stelle, più una, più una, più una fa cinque stelle Michelin. Scicli ha oggi 27 mila abitanti. Il che vuol dire che Scicli ha una stella Michelin ogni 5400 abitanti. Quanto è difficile, Amore mio, essere profeti.

