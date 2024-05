Papa Francesco e l'amore per "La strada" di Federico Fellini

Rimini - Videomessaggio di Papa Francesco ad aprire ieri le giornate di studi che fino a oggi, venerdì 3 maggio, celebreranno a Rimini l’anniversario dei 70 anni de La strada di Federico Fellini.

“Com’è noto – dicono gli organizzatori – Papa Francesco è un grande estimatore di Fellini e del film La strada in modo particolare. Così, quando ha saputo del nostro convegno, ha voluto partecipare a modo suo ed è quindi davvero un onore per noi aprire queste due giornate dedicate ai 70 anni del film con un saluto di Papa Francesco, che ci racconta il suo personale rapporto con La strada”.

«Devo la mia cultura cinematografica soprattutto ai miei genitori – ha affermato Papa Francesco nell’intervista realizzata da monsignor Dario Viganò e pubblicata nel libro Lo sguardo: porta del cuore. Il neorealismo tra memoria e attualità (Effatà editrice) -. Quando ero bambino, frequentavo spesso il cinema di quartiere, dove si proiettavano anche tre film di seguito. Fa parte dei ricordi belli della mia infanzia: i miei genitori mi hanno insegnato a godere dell’arte, nelle sue varie forme». “La strada di Fellini, sottolinea Papa Francesco, «è il film che forse ho amato di più. M’identifico molto in quel film, in cui troviamo un implicito riferimento a san Francesco. Fellini ha saputo donare una luce inedita allo sguardo sugli ultimi. In quel film il racconto sugli ultimi è esemplare ed è un invito a preservare il loro prezioso sguardo sulla realtà. Penso alle parole che il Matto rivolge a Gelsomina: “Tu sassolino, hai un senso in questa vita”».

Secondo il Papa, è «un discorso profondamente intriso di richiami evangelici. Ma penso a tutto il percorso di Gelsomina: con la sua umiltà, con il suo sguardo pienamente limpido, riesce ad ammorbidire il cuore duro di un uomo che aveva dimenticato come si piange. Questo sguardo puro degli ultimi è capace di seminare vita nei terreni più aridi. È uno sguardo di speranza, che sa intuire la luce nel buio: per questo va custodito».