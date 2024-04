I finalisti del Premio Strega a Catania

Catania - Stregati dai libri a Catania. Ieri, sabato, all’auditorium De Carlo dell’ex Monastero dei Benedettini la prima tappa del tour nazionale del Premio Strega, organizzata dal Catania Book Festival. Per la seconda volta consecutiva il più importante premio letterario italiano ha preso il via dal capoluogo etneo.

Sono stati Lorena Spampinato e Mattia Insolia a chiamare sul palco gli autori e le autrici semifinaliste: Sonia Aggio con Nella stanza dell’imperatore (Fazi), proposto da Simona Cives; Adrián N. Bravi con Adelaida (Nutrimenti), proposto da Romana Petri; Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio; Donatella Di Pietrantonio con L’età fragile (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi; Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi; Antonella Lattanzi con Cose che non si raccontano (Einaudi), proposto da Valeria Parrella; Valentina Mira con Dalla stessa parte mi troverai (Sem), proposto da Franco Di Mare; Melissa Panarello con Storia dei miei soldi (Bompiani), proposto da Nadia Terranova; Daniele Rielli con Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), proposto da Antonio Pascale; Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’universo (Mondadori), proposto da Lia Levi; Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio), proposto da Matteo Motolese; Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi.

Ognuno dei candidati e della candidate al premio Strega (escluso Paolo di Paolo, che non era presente) ha presentato il proprio libro, svelandone le origini e raccontando qualche dettaglio dei personaggi e dei luoghi protagonisti delle loro opere. Storie di persone, di famiglie, di comunità e di luoghi che hanno rischiato di essere dimenticati. E che, invece, i romanzi in gara per il premio Strega hanno fermato nel tempo.