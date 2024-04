Teatro, Tuccio Musumeci compie 90 anni

Catania - Nato il 20 aprile 1934. "Lavoro per non invecchiare".

Concetto Musumeci compie 90 anni. L’attore teatrale catanese meglio noto come Tuccio ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali. La sua carriera è cominciata con il cabaret e l’avanspettacolo in compagnia di Pippo Baudo nella Catania degli anni Sessanta. La svolta è arrivata con la nascita del Teatro Stabile, nel quale ha recitato per tanti anni in ruoli per lo più comici, spesso in siciliano. Famosi i suoi duetti con Pippo Pattavina.

Come caratterista ha preso parte a una quindicina di film, fra i quali Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller, Porte aperte di Gianni Amelio e La matassa di Ficarra e Picone. Dal 2008 è direttore artistico del Teatro Brancati di Catania, dal 2021 è nel cast della serie televisiva Makari, nella parte del padre del protagonista.

“Nel giorno del suo novantesimo compleanno facciamo con gioia e orgoglio gli auguri a un grande siciliano, un grande artista che ha reso la nostra città e la nostra terra, in Italia e nel mondo, il palcoscenico della sua contagiosa umanità e della sua sublime, irresistibile, altissima comicità”, dice il sindaco Enrico Trantino. “Maschera unica e grandiosa di un teatro sempre vivo nei cuori del pubblico, ambasciatore del buon umore, giocoso interprete di capolavori siciliani che hanno risuonato con singolare eccellenza presso le platee internazionali. Che ancora altri cento anni possano seguire allo splendore della sua lucente attività artistica e alla sua inossidabile popolarità”.

Nelle foto, Tuccio Musumeci con la moglie, i figli e i nipoti. E poi con Salvo La Rosa e Pippo Baudo.