Pirandello, Sciascia e Camilleri: il quadro in regalo da Sanremo

Porto Empedocle - Un quadro con Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri (foto) in volo da Sanremo a Porto Empedocle: l’idea è dell'agrigentino Salvatore Ciaramitaro, adottato dalla cittadina ligure, che con l’amico pittore conterraneo Giacomo Mannisi e l'imperiese Anna Blangetti hanno realizzato in 3 mesi un dipinto con le tre straordinarie figure della letteratura italiana. Il quadro sarà trasportato a metà luglio a Porto Empedocle, nel vicolo intitolato a Camilleri che proprio in questi giorni è oggetto di ristrutturazione muraria.