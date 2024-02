Annalisa, Sanremo e i calzini di spugna

Sanremo - Calzini di spugna.

La dottoressa Annalisa Scarrone ha conseguito la laurea in Fisica all’Università degli studi di Torino. Figlia di una professoressa di inglese e di uno di matematica, ha 39 anni, è nata in provincia di Savona e ha raccontato nelle sue canzoni di aver ricevuto un due di picche da un ragazzo cui aveva dato un appuntamento e di aver visto un suo ex che baciava lei. Ma Annalisa non ha remore nel raccontare di aver baciato a sua volta una lei quando adolescente non sapeva se le piacessero davvero gli uomini.

Col suo look Dolce & Gabbana total black -reggicalze, culotte a vita alta, top e giacca- ha incarnato la modernità di una tradizione italiana che ha in Raffaella Carrà, Donatella Rettore, Patty Pravo e Gianna Nannini una nobilissima tradizione di libertà. Come quella delle donne che ai collant Saint Laurent, indossati in “Ero Bellissima”, preferisce nel quotidiano i calzini di spugna.