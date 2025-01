Una foto col drone permette di scoprire una iscrizione inedita sul duomo di San Giorgio a Modica

Modica - La scoperta è dello storico dell'arte Paolo Nifosì, che tanta ricerca ha dedicato negli ultimi decenni al tardobarocco del Val di Noto.

GLORIA HONORIS ET OPUS 1842 FORTITUDINIS.

Questa iscrizione di cui alla foto che riproduciamo si trova sopra il terzo ordine della facciata della chiesa di San Giorgio di Modica.

È stata fotografata con un drone da Nino Sparacino.

È la prima volta che viene pubblicata ed acquista una particolare importanza. Fa riferimento alla fase finale della tormentata costruzione della facciata iniziata nel 1761, conclusa nel primo ordine intorno al 1780; con la ripresa dei lavori per il secondo ordine nel 1833-1834, con l'ultima fase iniziata nel 1841. La conclusione sarà tra il 1842 e il 1846. La frase scritta fa riferimento ad un salmo cantato in occasione delle incoronazione papali con la tiara pontificia. Singolare il fatto che venga incisa nella cuspide della facciata di San Giorgio di Modica ad indicarne la regalità e la primazia. Una scoperta particolarmente significativa.