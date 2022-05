Case nel ragusano, prezzo medio 868 €/m2: Santa Croce cara, male Vittoria

Ragusa - Secondo Idealista il prezzo medio delle case italiane in vendita è salito ad aprile di appena lo 0,3% rispetto a marzo: 1.692 euro al mq, che significano comunque ancora un -1,7% su base annua. Crescono i prezzi in Val d’Aosta e Friuli; calano in Basilicata, Toscana e Sicilia: sull’Isola la media è 999 euro al mq (-0,2% su base mensile, - 4% annua). Solo in Calabria e Molise le case costano meno. Non parliamo di quelle nuove o di pregio, ma usate o di seconda mano.

Ovviamente nel dato finale confluiscono differenze macroscopiche, secondo località e tipologia di immobile. Scendendo in dettaglio, questa la classifica siciliana a livello provinciale: Messina 1.169 €/m2 (- 0,4% mensile - 4,4% annuo); Palermo 1.112 (- 0,4% - 4,4); Catania 1.033 (- 0,6% - 7,5); Siracusa 978 (+ 1,4% - 0,6); Trapani 976 (+ 0,2% - 1,7); Ragusa 868 (+ 0,3% - 3,1); Agrigento 792 (- 2,6% - 4,3); Enna 755 (- 2,1% - 7,4); Caltanissetta 663 (- 3,1% - 3,2).

Nel catanese e nell’ennese il deprezzamento maggiore in 12 mesi, ma vivere nei capoluoghi o in località rinomate dei rispettivi territori - lo ripetiamo - costa di più e la cifra risultante resta dunque una media. La situazione è frastagliata: alla recente performance positiva della provincia aretusea, ad esempio, non contribuisce Siracusa quanto la ripresa di città come Portopalo, Augusta e Noto. Pur in sesta posizione, la provincia iblea è tra le poche col segno + nell’ultimo periodo e da inizio 2022 registra un + 2,2%.

Il prezziario rispecchia bene o male quello, analogo, emesso l’anno scorso dall’agenzia Immobiliare. Il comune più caro è Santa Croce Camerina, dove il prezzo è 1.182 (+ 0,7% in un mese + 4,8% nell’anno); unica a rivalutarsi insieme a Pozzallo, che costa 1.117 €/m2 (- 0,2% + 6,2%). Seguono altalenanti Scicli a 1.052 (- 2,8% - 0,7); Modica 891 (+ 3,1% - 2,9); Ispica 876 (+ 1,7% - 5,9). A Vittoria 829 (- 1,4% - 7,3) e Ragusa 758 (+ 0,2% - 8) il crollo è stato verticale.

Nel capoluogo, in particolare, è il Centro il più economico: 568 €/m2 (- 1,3% - 5,0). Sul Litorale si sale a 1.759 (+ 1,5% + 3,8). Regge ancora l’area Puntarazzi-Donnafugata con 1.058 €/m2: + 2,8% negli ultimi 30 giorni ma ben - 11,9 rispetto all'aprile 2021. Male pure la zona Americhe-Europa 999 (- 3,5% - 2,3) e Ibla 922 (+ 0,5 - 2,3). Chiudono Chiaramonte Gulfi a 692 (+1,8% - 4%) e Comiso 523 (- 1,1% - 2,4). Acate, Giarratana e Monterosso Almo non pervenute.