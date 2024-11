Versalis, parla il direttore Ricci: "Manterremmo il personale a Priolo e Ragusa"

Ragusa - Per Priolo la strategia di trasformazione degli stabilimenti di acitilene in bioraffineria di carburanti per aviojet seguirà le orme di Venezia, Gela e Livorno. E sarà affiancata dal primo grande impianto in Italia per il riciclo della plastica. Un progetto, per la Sicilia, da un miliardo di euro. Entro il 2028 gli impianti dovranno essere funzione. Parola di Giuseppe Ricci, direttore di Eni-Versalis che sta pilotando la trasformazione. Tutt'altro destino per la piccola realtà industriale di Ragusa, che diventerà un centro di servizi e ricerca in funzione di Priolo: 120 addetti da riconvertire, compreso l'indotto. IL 3 dicembre la vertenza ENI VERSALIS si trasferisce a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.