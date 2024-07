È morta Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills

L'attrice Shannen Doherty è morta sabato. Diventata famosa in Italia per aver interpretato Brenda nella serie Beverly Hills 90210, Doherty aveva 53 anni ed era malata da tempo di cancro. A dare domenica la notizia a People la sua addetta stampa Leslie Sloane: «Con il cuore pesante confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia». La prima diagnosi di cancro al seno risale al febbraio 2015. Nel 2019 la mattia è tornata e nel giugno 2023 l'attrice ha comunicato di essersi sottoposta a sedute di radioterapia al cervello.

La notizia la dà People. Doherty aveva 53 anni. “È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede la loro privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace”, le parole della portavoce dell’attrice, Leslie Sloane, al popolare magazine.

“So che non ci sono più speranze e che alla fine il tumore avrà la meglio, ma ho imparato a convivere con questa triste realtà”. così Shannen Doherty lo scorso 16 gennaio. In una puntatadel suo podcast “Let’ s Be Clear” aveva affrontato con sincerità e ironia il tema del suo funerale, rivelando il desiderio di rendere l’evento un momento autentico e privo di falsità. La notizia della sua battaglia contro il cancro al seno risale al 2015 e da allora l’attrice volto di Beverly Hills 90120 ha condiviso apertamente con i fan ogni momento della sua lotta contro la malattia. E nel novembre 2023, a People Doherty aveva dato la più brutta delle notizie, cioè che il cancro era arrivato alle ossa. Ma non si era abbattuta: “Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente, non ho finito”. Un percorso durissimo quello affrontato dall’attrice. Nel 2015 le è stato diagnosticato un tumore al seno, nel 2017 la bella notizia di essere andata in remissione. Poi nel 2019 il male è tornato e da lì a poco è arrivato al quarto stadio con metastasi. “Mi sveglio e vado a letto ringraziando Dio, pregando per le cose che mi interessano senza chiedere troppo. Mi collega a un potere superiore e alla spiritualità. La mia fede è il mio mantra”, le parole di Doherty. È il 1982 quando Doherty ottiene il primo ruolo importante: viene infatti ingaggiata per interpretare Jenny Wilder nello sceneggiato La casa nella prateria. Molte le apparizioni in serie tv note come Magnum, P.I., 21 Jump Street e Airwolf. Deve i suoi maggiori successi al produttore Aaron Spelling. Dopo avere interpretato Brenda Walsh nella serie tv Beverly Hills 90210, è la volta di Prue Halliwell nella serie tv Streghe. Non solo serie ma anche film e tv come conduttrice di reality e concorrente della versione statunitense di Ballando con Le Stelle.