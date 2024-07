Hanno sparato a Trump

Spari su Trump. Era iniziato da poco più di una decina di minuti il comizio di The Donald a Butler in Pennsylvania, l’ultimo prima della Convention repubblicana di Milwaukee che si aprirà domani, quando si sono uditi diversi colpi sordi provenienti dalla destra rispetto al palco. Il tycoon si tocca con la mano all’altezza dell’orecchio poi si accascia, non è chiaro se per il dolore o per proteggersi. In sottofondo si sentono altri colpi, mentre gli agenti del Secret Service saltano sul palco e si stringono a terra attorno all’ex presidente. Sono momenti infiniti e concitanti, seguono altri colpi, almeno dal rumore appaiono tali. Poi più nulla. Sono circa una decina i colpi che si sono uditi in tutto. Sul palco salgono anche gli uomini delle squadre antiterrorismo con in pugno i fucili automatici. I colpi del cecchino, che ha sparato da una posizione rialzata e che poi verrà ucciso, arrivano sul pubblico: un proiettile centra e uccide una persona, altre due restano gravemente ferite.

Gli agenti attendono alcuni istanti, poi arriva l’ordine di rialzare Trump. L’immagine mostra il tycoon sanguinante dall’orecchio destro, il rigagnolo rosso arriva alla bocca, lui si regge sulle sue gambe seppur sostenuto dalle guardie del corpo che cercano di guadagna le scalette. Trump alza il pugno, sta bene ed è cosciente, sferza il pubblico, come dire «forza, non mi hanno fatto nulla, combattiamo».

I fan gridano «Usa, Usa». L’ex presidente viene portato giù e quindi caricato su uno degli Suv neri del Secret Service che guadagna l’uscita dalla zona del comizio diretto verso l’ospedale. Nel frattempo, il pubblico e la stampa vengono allontanata dall’area, la zona viene dichiarata «scena del crimine».

Si individua la traiettoria dei colpi, in un primo momento non è chiaro se viene individuato l’attentatore. Le notizie si susseguono, nel video rimandato dalla Cnn si sente una voce che dice «shooter down», ovvero l’attentatore è stato colpito. La conferma arriva sul web dove circolano video che mostrano l’uomo che ha sparato contro Trump bloccato dalle forze dell’ordine. Da alcuni filmati si vede l’uomo a terra ricoperto di sangue. Subito non è chiaro se sia stato arrestato o ucciso dalla polizia. Poi la notizia che l’attentatore è stato ucciso.

Lo sparatore era salito su un tetto, strisciando e armato di fucile. Le prime immagini diffuse sui social lo mostrano in posizione di tiro. Un testimone, un sostenitore di Donald Trump, ha raccontato alla Bbc di aver segnalato subito ai Servizi segreti la presenza di un uomo armato, ma nessuno è intervenuto. «Avevano l'aria - ha detto - di quelli che dicono che cosa sta succedendo? Trump stava parlando da sei-sette minuti quando sono partiti i colpi».

Il bilancio è di almeno un morto e due feriti gravi nella folla, e una delle vittime pare essere un fan del tycoon tra il pubblico. «Il presidente Trump ringrazia le forze dell’ordine e i soccorritori per la rapida azione durante questo atto atroce. Sta bene ed è in fase di controllo presso una struttura medica locale. Seguiranno maggiori dettagli», riferisce Steven Cheung, portavoce di Trump il quale spiega che il tycoon portato in un ospedale nella zona di Butler, vicino Pittsburgh, per tutti i controlli ma «sta bene».

L'attentatore Thomas Matthew Crooks è stato ucciso

Secondo quanto confermato dall'Fbi, si tratta di Thomas Matthew Crooks , 20enne della Pennsylvania. Un video geolocalizzato dall'Ap mostra il corpo di una persona in mimetica grigia che giace, immobile, sul tetto di un edificio alla Agr International Inc., un'azienda di imbottigliamnto a 150 metri circa dall'area dove si è tenuto il comizio.

Il ventenne Thomas Matthew Crooks, l'attentatore che ha ferito ieri sera l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un comizio, era un repubblicano: lo scrive il Washington Post, citando i registri degli elettori dello Stato della Pennsylvania. Il giovane è stato ucciso da un cecchino del Secret Service subito dopo aver sparato.