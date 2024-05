6 tetti in alto a New York City

New York è rinomata non solo per il suo skyline mozzafiato ma anche per le numerose terrazze che offrono viste impareggiabili sulla città. Queste terrazze, situate sulle sommità degli edifici, sono non solo spazi di incontro per gli amanti della vita notturna ma anche rifugi tranquilli per chi cerca un momento di pace lontano dal caos urbano. Esplorare le terrazze di New York è un'esperienza che combina architettura impressionante, panorami indimenticabili e un'atmosfera vibrante che riflette il vero spirito della città.

Situata nel cuore del nuovo sviluppo di Hudson Yards, The Edge si distingue come la terrazza all'aperto più alta dell'Occidente. A un'altezza di oltre 100 piani, offre una vista a 360 gradi che permette di osservare punti di riferimento come la Statua della Libertà, l'Empire State Building e il Central Park. La particolarità di The Edge è il suo pavimento di vetro, che offre una prospettiva vertiginosa della città sottostante, rendendo ogni visita un'esperienza unica e mozzafiato.Poco sotto il famoso osservatorio Top of the Rock, il Bar SixtyFive offre un'esperienza di classe con una vista spettacolare che compete con quella dell'osservatorio stesso. Questo bar esclusivo non solo permette di godere di un panorama eccellente dell'Empire State Building ma anche di sorseggiare cocktail artigianali preparati da bartender esperti, circondati da un'atmosfera sofisticata e contemporanea.Conosciuto per il suo vasto giardino all'aperto e le igloo riscaldate in inverno, 230 Fifth è una delle terrazze più famose di New York. Offre una vista imponente sull'Empire State Building e un ambiente vivace, ideale per eventi sociali e serate festive. La varietà del menu, che spazia dai piatti gourmet ai cocktail innovativi, lo rende un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza culinaria di alto livello con una vista senza pari.Per una vista mozzafiato a 360 gradi sulla città di New York, non perderti l'esperienza dell' osservatorio Summit situato al One Vanderbilt. Questo osservatorio è una delle più recenti e spettacolari aggiunte agli iconici skyline di New York. Offre una prospettiva unica e vertiginosa da una delle torri più alte della città, permettendoti di ammirare i grattacieli e i punti di riferimento più famosi da un punto di vista totalmente nuovo. Con le sue installazioni d'arte interattive e le sue vedute impressionanti, Summit One Vanderbilt rappresenta una tappa imperdibile per chi cerca un'esperienza elevata e memorabile nella Grande Mela.Westlight, situato al top del William Vale in Williamsburg, Brooklyn, offre una fuga dalla frenesia di Manhattan con una vista panoramica che spazia a 360 gradi. L'ambiente è decorato con eleganza discreta, e il menu presenta una selezione raffinata di piccoli piatti ispirati alla cucina globale, perfetti per accompagnare la lista di cocktail curata con maestria.Il Refinery Rooftop si trova in cima al Refinery Hotel, un tempo fabbrica di cappelli e ora trasformato in un hotel boutique. La combinazione di elementi industriali originali con tocchi moderni crea un'atmosfera unica. La terrazza offre una vista diretta sull'Empire State Building, e il suo ambiente accogliente è ideale per un tardo pomeriggio di relax o una serata romantica sotto le stelle.Le terrazze panoramiche di New York offrono più di semplici viste; sono destinazioni che promettono un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, con una miscela di panorami mozzafiato, gusti raffinati e atmosfere vibranti. Ogni terrazza ha la sua unicità, garantendo che ogni visita rimanga impressa nella memoria come un momento speciale vissuto tra le nuvole di una delle città più dinamiche del mondo.