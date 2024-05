Due 80enni tentano di deturpare la Magna Carta per protesta per il clima

Londra - Nella giornata del 10 maggio due ottantenni del Regno Unito, il reverendo Sue Parfitt di 82 anni e l'insegnante di biologia in pensione Judy Bruce di 85 anni, hanno dimostrato che l’attivismo per il clima non riguarda solo i giovani: i due si sono presentati con martello e scalpello alla British Library di Londra e hanno tentato di infrangere la teca che custodisce la Magna Carta, il prezioso documento del XIII secolo che rappresenta una delle prime dichiarazioni dei diritti nel mondo moderno. L'azione di Paritt e Bruce era solo dimostrativa: il vetro che protegge il documento è infrangibile e i danni provocati sono stati minimi. Dopo aver attirato l'attenzione della sicurezza e dei presenti, i due hanno mostrato cartelli con scritto «Il governo sta infrangendo la legge». Parfitt e Bruce sono stati poi arrestati dalla polizia metropolitana con l'accusa di danneggiamento criminale.