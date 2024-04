La portaerei nucleare francese Charles de Gaulle arriva nel Mediterraneo

Tolone - La portaerei della Marina francese Charles de Gaulle (R91) è partita da Tolone. Come riporta Itamilradar la partenza della Charles de Gaulle da Tolone segna l'inizio dell'Operazione Akila, una missione cruciale volta a rafforzare la presenza navale francese nel Mediterraneo. Questo dispiegamento avviene in un contesto di crescenti tensioni nella regione, con la portaerei francese e la sua scorta destinate a condurre un’ampia gamma di operazioni nelle prossime sei settimane.

Sotto la guida del contrammiraglio Jacques Mallard, il gruppo navale francese (GAN) non è composto solo dalla Charles de Gaulle, ma comprende anche un sottomarino d'attacco nucleare, una fregata di difesa aerea, una fregata multimissione e la nave di rifornimento Jacques Chevallier. Inoltre, l’inclusione di unità alleate come una fregata italiana (Its Carabiniere F593), una greca, una portoghese (Nrp Bartolomeu Dias F333) e una fregata spagnola, sottolinea gli sforzi di collaborazione in corso per garantire stabilità e sicurezza nel Mediterraneo.

Il gruppo aereo imbarcato sulla Charles de Gaulle è altamente versatile e comprende 18 aerei da caccia Rafale Marine, due aerei di preallarme aviotrasportati E-2C Hawkeye e due elicotteri Dauphin.