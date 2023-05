Il cane più vecchio del mondo ha 31 anni: si chiama “Bobi”

Bobi è il cane più vecchio vivente di tutti i tempi. L'animale portoghese ha appena compiuto 31 anni ed è ancora abbastanza in salute da divertirsi a giocare con i suoi quattro amici gatti. Il Rafeiro do Alentejo, detto anche Mastino Portoghese, vive nel distretto di Leira in Portogallo. Il suo record mondiale è stato riconosciuto il 1° febbraio. Bobi passa le sue giornate nella fattoria a conduzione familiare dove è nato, nel villaggio di Conqueiros.

La razza a cui appartiene è detta anche Mastino Portoghese. E' il tipico cane da guardia del bestiame, la sua aspettativa di vita media solitamente si aggira intorno ai 12-14 anni. Quindi "Bobi" ha addirittura raddoppiato quell'età. Il segreto della sua longevità potrebbe dipendere da un fattore ereditario. Anche la madre di "Bobi", infatti, è sopravvissuta a lungo: è morta a 18 anni.