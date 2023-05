Jock Zonfrillo è morto: era il giudice di Masterchef Australia

Jock Zonfrillo, classe 1976, è scomparso a soli 46 anni. Scozzese emigrato in Australia, appassionato di cucina era conosciuto per avere lavorato a lungo nelle vesti di giudice a Masterchef Australia.

Ripercorriamo insieme la vita e la carriera dello chef.



Jock Zonfrillo: chi era lo chef giudice di Masterchef Australia

Jock Zonfrillo era nato a Glasgow, in Scozia, il 4 agosto 1976 sotto il segno del Leone e aveva 46 anni. Il mondo ha imparato a conoscerlo con il nome di Jock, ma in realtà all’anagrafe il suo nome completo era Barry Zonfrillo. Figlio di una coppia di parrucchieri, Zonfrillo aveva iniziato a lavorare in cucina come lavapiatti all’età di 13 anni. Due anni dopo, raggiunti i 15 anni, il giovane Jock fu assunto presso il conosciuto e apprezzato Turnberry Hotel nell’Ayrshire. Nel corso della sua giovane età Zonfrillo si sposta da ristorante a ristorante, da stato a stato.

Basti pensare che dopo quell’esperienza viaggiò in Inghilterra e lavorò all’Arkle Restaurant di Chester, per poi finire accanto al noto chef inglese Marco Pierre White. Fu successivo il viaggio a Sydney, con conseguente lavoro presso il Restaurant 41.

A soli 22 anni Jock Zonfrillo divenne lo chef del Tresanton Hotel e continuò a lavorare lì fino al 2000, anno in cui decise di tornare in Australia per diventare lo chef proprio del Restaurant 41.



Il sogno, finalmente, si avvera e Zonfrillo diventa uno degli chef più famosi e apprezzati dell’Australia.

Proprio in Australia lo chef ha la possibilità di aprire il suo primo ristorante, Orana, nominato nel 2018 Ristorante dell’Anno della rivista Gourmet Traveller.

Jock Zonfrillo approda a Masterchef Australia ma la “pace” ha vita breve

Il successo di Jock Zonfrillo continua grazie al noto programma di cucina Masterchef. Lo chef viene chiamato a vestire i panni di uno dei giudici dell’edizione australiana e lo fa accanto a Melissa Leong e ad Andy Allen. La sua immagine acquista una grandissima notorietà, anche se nel 2019, a causa di alcuni problemi finanziari, è costretto a chiudere il suo locale Nonna Mallozzi prima, e a Bistro Blackwood e a Orana dopo. I problemi di debiti costringono Zonfrillo a vendere anche la sua lussuosa casa di famiglia, obbligandolo a trasferirsi a Melbourne.

Il 1° maggio 2023 è resa nota la notizia della sua morte, avvenuta in modo improvviso. Lo chef britannico di origini italiane è stato trovato morto proprio nella sua casa di Melbourne. Il mondo della cucina dice addio a un grande chef e il suo nome rimarrà per sempre vivo, Masterchef compreso.

Jock Zonfrillo era molto attivo anche sui social media: il suo profilo Instagram (@zonfrillo), era seguito da 377.000 persone, per un totale di 1098 post pubblicati. L’ultimo post, risalente proprio a quel 1° maggio 2023, condivide con la community la notizia della sua morte.