Mamme e bebè, vulnerabilità psicologica. In Francia il libro della modicana Lucia Stella

Parigi - È stato pubblicato in Francia, il 16 gennaio scorso, il libro di Lucia Stella dal titolo “L’ “Accordanse” mère-bébé: un dispositif de soin et de recherche en périnatalité” (L'accordanza madre-bambino: un dipsositivo terapeutico e di ricerca in perinatalità). Il libro tratta dei risultati della sua ricerca dottorale su un dispositivo terapeutico innovativo denominato “Accordanse”. Incentrato sulla danza, “Accordanse” accoglie le mamme con i loro bambini (da 0 a un 1 anno) per lavorare sul legame affettivo in caso di vulnerabilità psicologica.

A partire dalle osservazioni che ha effettuato in un servizio di pedopsichiatria perinatale a Parigi durante il suo tirocinio abilitante alla professione di psicologo, Lucia Stella ha avuto l’intuizione che la danza potesse permettere un cambiamento nella sintonizzazione (Stern, 1989) tra la madre e il bambino. Nel momento in cui la madre sperimenta su se stessa determinati vissuti corporei, che non ha mai sperimentato o che ha rimosso, può accordarsi a se stessa e quindi ai bisogni del bambino. Ascoltare se stessi per poter ascoltare l’altro: é questo il punto di partenza per un possibile incontro con l’altro, con il proprio bambino. Lo spazio che la danza crea tra la madre e il bambino permette a ciascuno di loro di iniziare la relazione, diventando quindi Soggetti, creatori di una coreografia singolare dell’incontro primordiale.

La prefazione é del Pr. Bernard Golse, la post-fazione é di Dominique Mazéas.

Lucia Stella, modicana, é psicologa con dottorato in psicopatologia e psicanalisi, docente a contratto di psicologia clinica e psicologia dello sviluppo presso l’Università Paris-Cité, danzatrice e coreografa, formatrice del metodo “Accordanse”.

“L’ “Accordanse” mère-bébé: un dispositif de soin et de recherche en périnatalité”, casa editrice Erès, 190 pagine, 23€.