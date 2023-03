Terremoto in Turchia, è nato un bimbo di nome SergioMattarella

Antiochia - Si chiama SergioMattarella, nome tutto unito, e per quanto sia solo un neonato indossa già a sciarpa rosanero del Palermo.

E' un neonato turco, nato in un ospedale da campo allestito vicino ad Antiochia, dopo il terremoto che ha devastato quella parte del mondo.

Il piccolo è stato chiamato così dai genitori per ringraziare l'operato dei volontari italiani. Ad avvolgerlo tra i colori rosanero è stato Salvatore Piazza, medico palermitano che da tempo vive a Torino e che dal 4 al 18 marzo ha preso parte alla missione in soccorso delle popolazioni colpite dal sisma, organizzata dalla Regione Piemonte.

Nome e cognome del Presidente della Repubblica sono così diventati simbolo della cooperazione italo-turca che si è subito attivata dopo il terribile sisma verificatosi nella notte fra il 5 e il 6 febbraio 2023, con due forti scosse che hanno colpito l’area meridionale della Turchia e le regioni settentrionali della Siria.

Il Presidente della Repubblica italiana non ha ancora commentato l'imbarazzante omaggio.