Verme nel cervello scambiato per emicrania, aveva mangiato pancetta

Usa - Un uomo di 52 anni originario della Florida, Stati Uniti, ha scoperto la causa della sua forte emicrania. Il suo dolore è stato causato dalla presenza di un verme nel suo cervello che si è originato in seguito al consumo di pancetta poco cotta. Quello che poteva risultare come una semplicissima emicrania in realtà si è scoperto essere neurocisticercosi.

L'uomo, secondo quanto riporta l' American Journal of Case Reports, ha dovuto convivere per ben 4 mesi con questo forte dolore, partito da quando aveva mangiato della pancetta poco cotta. Quello che si pensava potesse essere una semplice emicrania si è trasformato in qualcosa di più grave: la neurocisticercosi, una malattia parassitaria in cui il parassita depone uova che infettano varie regioni del corpo, compreso il cervello.

Il trattamento che è stato utilizzato per poter agire su questa malattia è stato il farmaco antiparassitario albendazolo che dopo due settimane ha mostrato i suoi miglioramenti.

Questo incidente insegna che bisogna fare molta attenzione ad un corretta cottura del cibo ma soprattutto non sottovalutare mai sintomi che sembrano non essere gravi come un emicrania ma che in realtà potrebbero nascondere qualcosa di ancora più insidioso.