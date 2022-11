Ciccio non ha versato al fisco un milione di euro

Il nome di Mirko Alessandrini dice poco ma basta citare CiccioGamer89 per dare forma a una star del web che oggi è alle prese con la legge: è stato denunciato per evasione fiscale con oltre 400mila euro di tasse non versate.

Attivo da anni, lo youtuber è uno dei punti di riferimento online per gli appassionati di videogiochi ed è salito alla ribalta delle cronache nel 2019, quando era stato tirato in ballo durante una puntata dello show televisivo DiMartedì. Nello studio di Giovanni Floris era in corso un dibattito sui giovani e il mondo del lavoro tra il giornalista Gianluigi Nuzzi e, in collegamento, l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero. Ad un certo punto del dialogo, Nuzzi domandava a bruciapelo alla docente: «Lei sa chi è CiccioGamer?». La battuta aveva colto in contropiede Fornero che aveva ammesso di non conoscere lo youtuber che allora aveva quasi 3 milioni di follower e oggi ne conta 3,5 milioni.

Uno dei segreti del successo di CiccioGamer89, come succede per tutti gli influencer, è sicuramente un linguaggio fresco e più comprensibile. Dietro il nickname, si nasconde Mirko Alessandrini, 33enne di Roma diventato un’istituzione dei gamer italiani, soprattutto quelli più giovani, a partire dal luglio 2012, quando è nato quasi per caso il suo canale YouTube. In un paio di anni è entrato stabilmente nella top ten degli youtuber italiani più seguiti. La specialità della casa, quella che gli ha fatto spiccare il volo, sono le sue sessioni di gameplay online, vale a dire la trasmissione in streaming dal vivo delle sue sessioni di gioco. Un format diventato una nuova forma di intrattenimento per i giocatori, alla costante ricerca di consigli, dritte e trucchi sui videogiochi del momento, che ha fatto la fortuna di molti altri youtuber come per esempio Favij. Per le celebrità della Rete è anche un’inedita opportunità di business, visto che CiccioGamer89 e gli altri protagonisti dell’universo gamer sono diventati ambasciatori ricercatissimi (e profumatamente pagati) dalle aziende che sviluppano console, hardware e videogiochi.

A rendere CiccioGamer89 uno dei personaggio più seguiti di YouTube però non sono state solo le abilità con il joystick e la capacità di chiudere in maniera rapida le missioni in cui sono strutturati i videogiochi. A premiarlo sono stati soprattutto la simpatia e la spontaneità con cui commenta, proprio come farebbe un telecronista, le sue dirette. Ma c’è di più. Negli ultimi anni ha cominciato a fare video di cucina e di «cultura pop» ma anche a condividere buona parte della sua vita privata anche al di fuori di YouTube, in particolare su Instagram (dove ha 1,6 milioni di seguaci) e TikTok (917 mila). Qui ha documentato ad esempio la battaglia contro l'obesità attraverso diete mirate e anche un’operazione di riduzione allo stomaco trovando il supporto dei suoi follower. Per i suoi problemi di peso era stato anche preso di mira dalla Gialappa’s Band durante il programma tv Mai dire talk al quale partecipava come ospite. In quell’occasione i suoi fan lo difesero a spada tratta condannando le prese in giro del trio comico come un vero e proprio episodio di bullismo. Quella di CiccioGamer89 insomma è la storia di un semplice appassionato di videogiochi diventato, quasi per caso, una star. Quando lo si guarda non si ha la sensazione di ascoltare un esperto, ma un amico.