Riapre pizzeria senza licenza: chiuso locale

Siracusa - Agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa hanno denunciato il titolare di una pizzeria, sita nella periferia di Siracusa, per aver violato l’ordine di chiusura che gli era stato imposto, dopo che ad un controllo della Polizia di Stato risultava privo di licenza. Al primo controllo i poliziotti avevano imposto all’imprenditore delle prescrizioni che non sono state rispettate e, pertanto, oltre alla denuncia, lo stesso è stato sanzionato amministrativamente per altre 5.000 euro, in attesa che regolarizzi definitivamente la sua posizione amministrativa. Il locale è stato chiuso nuovamente.