Io, investito a Ragusa, il mio grazie a due mamme sconosciute

Ragusa - Gentile redazione di Ragusanews,

È passata una settimana ma sento ancora i dolori su gran parte del mio corpo.

Il 10 ottobre, a bordo della mia Kawasaki, sono stato inspiegabilmente travolto in Via Mongibello da una autovettura. Su questo incidente ho letto il vostro articolo su Ragusanews.

A parte i miei Angeli (Mamma Papà e mio fratellino Gianpo) che mi proteggono da chissà dove, quel giorno ce ne sono stati tanti altri su questa Terra che nella malcapitata circostanza, hanno prestato i primi soccorsi. Ma due di loro in particolare mi hanno confortato come solo le migliori Mamme del Mondo riescono a fare con i propri figli! Non mi hanno lasciato un solo secondo. E visto che non conosco i loro nomi, desidero attraverso la vostra redazione, ringraziarle pubblicamente, anche per informarle che nonostante la dinamica potesse far pensare al peggio, grazie al cielo, pare non abbia riportato lesioni importanti o permanenti.

Grazie,

Saluti,

Francesco