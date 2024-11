Come è difficile entrare e uscire da Pozzallo!

Pozzallo - Gentile Ragusanews,

oggi, come spesso mi capita negli ultimi tempi, mi sono recato a Pozzallo da Modica per fare alcune commissioni e ancora una volta mi è successo di restare imbottigliato, in entrata e in uscita da via Torino, nel traffico.

Mi chiedo come sia possibile che l'ingresso della città sia presidiato da un perenne ingorgo senza nessuna forma di disciplina da parte degli automobilisti che parcheggiano addirittura riducendo a un'unica corsia quella strada e senza l'intervento della locale polizia urbana.

Spero che questa lettera sia letta dall'amministrazione comunale.