Le perdite d'acqua in strada a Ragusa e il sonno di Ibleacque

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

sono un cittadino ragusano e voglio denunciare una problematica molto seria dovuta alla MANCATA solerzia dei nostri amministratori e di chi sta a capo degli uffici pubblici che dovrebbero essere a servizio dei cittadini, ma che non fanno appieno il loro dovere. Giorno 20 settembre scorso in Via Generale Giuseppe La Masa ho notato che all’incrocio con Via Vincenzo Bellini usciva dall’asfalto un piccolo rigagnolo d’acqua. Prontamente, come farebbe chiunque con un minimo di senso civico, ho telefonato al numero verde di Iblea Acque per segnalarlo; mi hanno risposto che l’avrebbero riferito a chi di competenza per verificare la situazione al più presto possibile. Stessa segnalazione l’ho fatta pure ai Vigili Urbani, che non hanno competenza in materia, ma che dovrebbero controllare il territorio e prendere atto di cosa succede nell’ambito comunale, nonché verificare la veridicità delle segnalazioni dei cittadini. Preciso che ad entrambi ho lasciato il mio nominativo e numero di telefono.

Stamattina, 5 novembre, passando dallo stesso punto, vedo che l’acqua continua ad uscire ed è trascorso un mese e mezzo; e chissà da quanto tempo prima fuoriusciva. Non mi voglio dilungare in retoriche inutili avverso certi personaggi, ma segnalare a Voi di quanto ho visto, affinché si stimoli chi di dovere a porre fine a questa problematica. Mi sembra la cosa migliore da fare dato che le segnalazioni alle istituzioni non hanno sortito l’effetto sperato. Voglio precisare che raramente a casa mia ho avuto problemi di non erogazione idrica, ma sento lo stesso il dovere di denunciare la situazione incresciosa che si ripercuote sui cittadini, relativa alla sofferenza per l’indisponibilità dell’acqua. Spero vivamente che questa segnalazione serva a far intervenire al più presto chi di competenza per risolvere questo problema. N.B.: lo scorso 21 luglio avevo segnalato e da Voi pubblicato alcune decisioni degli amministratori iblei da me non condivisibili con il titolo: “Opere pubbliche, ai sindaci iblei non interessano nuovi pozzi d’acqua. Allego foto del luogo.

Cordialmente,

Giuseppe.