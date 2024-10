Troppi colombi a Ragusa superiore

Ragusa - Da un po' di tempo il centro storico di Ragusa sta vivendo il ripopolamento dei colombi; sono oramai lontani i tempi in cui si portavano i bambini a dare da mangiare ai colombi di piazza San Giovanni la domenica dopo il gelato da Dipasquale; è universalmente noto come i colombi siano invece portatori di diverse malattie oltre che distruttori di tetti e manufatti vari; esistono metodi anche naturali che forse l'amministrazione (che tanto sta facendo per il ripopolamento umano del centro storico di Ragusa Superiore) potrebbe adottare per il prolificare di questi fastidiosi volatili.

Cordialmente

Giuseppe Battaglia