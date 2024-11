L'incubo di vivere in corso Umberto a Modica

Modica - Modica bassa inabitabile, invivibile, incivile.

Le attività commerciali chiudono, quelle che restano subiscono atti vandalici, gli abitanti si ammalano o scappano dal centro storico.

È diventato impossibile risiedere civilmente in centro storico, sia di giorno che di notte, sia d'estate che d'inverno. Già! Perché a chi dovrebbe amministrare e garantire il territorio SFUGGE PROPRIO che qualche sfigato idiota -come me- possa ancora abitare in Corso Umberto.

Se risiedi in Corso Umberto, puoi parcheggiare solo a pagamento, sulle strisce blu, sempre se trovi posto nei pressi dell'abitazione. In bocca al lupo!

Se fai un abbonamento, per risparmiare, non puoi parcheggiare -comunque- sulle strisce blu di Corso Umberto; se trovi posto, devi parcheggiare o vagare e cercare in Viale Medaglie d'Oro e dintorni, dove di dorato è rimasto ben poco ed è più simile al girone dantesco di dannati. Gira, vota e furria, elevato a n.

E così, tutto ciò che avevi la necessità di portare in casa, come casse d'acqua e generi alimentari vari, devi lasciarlo in auto, che forse è più comoda, abitabile e insonorizzata di un appuntamento medio in Corso Umberto. Così magari ti eviti di dover percorrere parecchie centinaia di metri a piedi stracarico o sotto la pioggia, solo per rincasare. SOLO PER RINCASARE. Oppure, puoi sempre scegliere di prendere un trenino, trallalla, che invece, in centro storico, può anche permettersi di fare fermate "a richiesta".

"Rincasare" dovrebbe poter essere un'aspettativa serena, ACCESSIBILE A TUTTI, dopo un giorno di lavoro, come in qualsiasi altro momento. Non un inferno!

Non puoi parcheggiare nei pressi dell'abitazione nemmeno durante tutti, o quasi tutti, i fine settimana di qualsiasi Anno Domini, da quando Corso Umberto è diventato la pista o il circuito "naturale" di smarmittamenti non autorizzati sotto il naso dei vigili, cc, ps, ei, ecc (ti sei mai trovato sul corso a Modica all'orario di chiusura delle scuole?), ed autorizzati, per raduni, balletti, rumori e schiamazzi vari (perché di musica o canto non si può ancora certo parlare) di ogni genere e tipo.

A Modica possono circolare serenamente i membri di una famiglia di 4 persone, che in media possiede 5/6 mezzi motorizzati. Anzi, sono proprio loro le PERSONE CHE CONTANO.

Inquinamento acustico, inquinamento ambientale a Modica sono incentivati, mai scoraggiati.

SE NON FOSSE CHE dopo 5 minuti, o meno, da quando è scaduto il biglietto di sosta a pagamento trovi, puntualmente, una bella multa, OPPURE CHE con la fretta e il bisogno di "rincasare" non hai visto l'ennesimo foglietto casalingo di divento di sosta, dovuto all'ennesima sfilata d'asini ( ma magari! ci piacerebbe molto più, ma purtroppo gli asini non hanno né marmitta né clacson, certo cagano, ma -credetemi- meglio questo di certi individui*) e quindi non trovi l'auto, che però "finalmente" ha trovato parcheggio nella rimessa del carro attrezzi..... verrebbe da dire: meglio il FarWest!

*soprattutto alle 4 del mattino quando quello che chiedi -se per quell'ora sei riuscito a rincasare- è un po' di silenzio, per dormire, anche con gli infissi necessariamente sigillati e aria condizionata necessariamente a palla se fuori ci sono 45 gradi.

...nel 2024, alla fine del 2024! ...quando è evidente a tutti (tranne a Trump&Co) che abbiamo oltrepassato i limiti che rendevano ancora abitabile questa Terra, a causa di ogni genere di inquinamento.

Possibile che nel nostro piccolo, non si riesca a fare NEMMENO IL MINIMO, per rendere pochi metri quadrati vivibili?