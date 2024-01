Ecco la spiaggia di Punta Secca: i crolli, l'inerzia

Santa Croce Camerina - Gentile redazione di Ragusanews,

è passato più di un anno e nessuno fa niente, nè chi di competenza nè il proprietario dell' immobile. Le foto documentano i crolli del lungomare di Punta Secca, dovuti all'erosione. Dico, almeno pulire e togliere il pericolo e non aspettare che la natura inghiotta tutto.

E poi dovremmo prenderci cura della Natura. Faccio questa segnalazione e confido in voi per fare presente il grosso problema che c'è in una delle spiagge più visitate della provincia di Ragusa, grazie e buon lavoro