Spiaggia di Punta Secca, nessuna inerzia del privato

Santa Croce Camerina - Buonasera Ragusanews,

in riferimento al Vs. articolo al link https://www.ragusanews.com/lettere-in-redazione-ecco-la-spiaggia-di-punta-secca-i-crolli-l-inerzia-198840/, la proprietaria dell'immobile in questione tiene a precisare che nessuna inerzia c'è stata da parte sua; la stessa, infatti, si è attivata sin da subito incaricando diversi tecnici per procedere al ripristino del muro perimetrale della propria abitazione crollato in seguito a calamità naturale e sta ancora attendendo che, viste le lungaggini burocratiche, le vengano rilasciate le autorizzazioni necessarie per procedere all' espletamento dei lavori.

La proprietaria precisa altresì di aver provveduto per ben due volte ed, ovviamente, a proprie spese, alla messa in sicurezza dell'area demaniale interessata con rete e paletti (unica modalità consentita) che sono stati poi per due volte divelti dalle mareggiate.

Si apprezza e si ringrazia lo sconosciuto autore della segnalazione per il cortese interessamento e lo si invita, in futuro, ad informarsi prima di fornire informazioni accusatorie e diffamatorie. Si coglie l'occasione per sollecitare l'amministrazione comunale affinchè provveda alla messa in sicurezza del litorale al fine di evitare il ripetersi di quanto accaduto con conseguenti problemi ed ingenti danni economici.

Cordiali saluti