Il parcometro senza resto a Ragusa

Ragusa - Buonasera,

mi chiamo Francesco, volevo mettervi a conoscenza dello spiacevole episodio avvenuto l'11 marzo a Ragusa.

Mi trovavo in via Archimede, zona campo Enel, parcheggio nell'area con le strisce blu, al mio ritorno avendo sforato la sosta di circa 20 minuti trovo la sanzione da pagare di 40 centesimi.

Bene, mi reco nella apposita macchinetta per pagare la somma dovuta e introduco 2 euro perché non avevo altre monete ero convinto che il distributore mi dava il resto come tutti i distributori in circolazione, ma ciò non è successo perché non danno il resto.

Mi reco presso l'ufficio di competenza e mi viene detto che il testo di 1.60 lo avevo perso. Avrei dovuto annullare l'operazione e andare a cambiare i soldi.

Premetto che pioveva, ritengo che sia inammissibile che nel 2024 viene dato un servizio del genere e a mio avviso solo per fare cassa alle spalle dei cittadini.