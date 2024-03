È una donna siciliana la più giovane laureata in Italia!

Segrate, Milano - Buongiorno,

in riferimento al vostro articolo sul più giovane laureato d’Italia, desideravo comunicarLe che la notizia non é corretta visto che mia figlia Elena Iannucci, anche lei siciliana seppur nata a Segrate (MI) il 23/02/1999 ma trasferita a Milazzo appena nata, si è laureata al politecnico di Milano in ingegneria informatica il 23/07/2019 ovvero a 20 anni e 5 mesi esatti, risultando pertanto la più giovane laureata d’Italia.

Dopo la triennale ha conseguito il master in specializzazione all’ETH di Zurigo svolgendo la sua tesi di laurea alla HARVARD University di Boston. Attualmente, dall’età di 23 anni è software engeneer a Londra per AWS.

Cordiali saluti Francesco Iannucci