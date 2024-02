Le multe sulla Ragusa-Catania, ecco la mia esperienza

Ragusa - Buongiorno, rispondo all'articolo relativo alle trappole presenti sulla Ragusa-Catania, precisamente all'altezza del Comune di Francofonte (SR).

Per lavoro spesso percorro quella strada e proprio di recente mi sono stati notificati due verbali. Il primo di oltre 130 euro e 3 punti di patente e l'altro di 45 euro. Nel primo caso ero a 62 km/h e nel secondo a 57 km/h.

Premetto che in discesa c'é prima un tutor che rileva la velocitá media dove il limite é 90km/h. Subito dopo si passa a 50 km/h e poi a 70km/h. Naturalmente in discesa, magari con un camion attaccato dietro, per passare dai 90 ai 50 é difficilissimo. E di colpo spunta la Speed scout, una anonima punto bianca che ti viene dietro e... TAC. Fregato! Si, si tratta di questo, una fregatura, una tassa occulta, un pedaggio stradale quasi obbligatorio per passare vicino Francofonte, in quella strada che è ad elevata percorrenza.

Il mio primo verbale era il nr 14.000 circa preso a fine giugno 2023.....a metá anno quanto aveva giá incassato quel Comune...? Cmq pagato e regalati i punti della patente. Avrei anche fatto il ricorso per il secondo di 45 euro, ma farlo mi costava 50 euro. Ah, l'importo era scontato perché ho pagato subito.

Ma non é tanto per i soldi. La cosa che mi ha fatto arrabbiare di piú sono i punti. Io con la macchina vado piano, sono rispettoso del codice della strada, ma soprattutto con la macchina ci lavoro, ci faccio la spesa, ci porto a scuola i miei figli, ci esco con la famiglia la domenica e ci vado in vacanza dopo che per un anno mi sono fatto un mazzo cosí per portare il pane a casa. I punti della patente per me sono preziosi.

Cordialitá,

Antonio