Pozzallo - Salve Ragusanews,

sono la mamma di un alunno della scuola “Siamo amici" di Pozzallo, non capisco come mai non vengono presi provvedimenti per quanto riguardo la discarica che c’è sempre in questa zona. Non mi sembra una cosa corretta visto che lì c’è un parco giochi e una scuola d’infanzia. È una vergogna che nel 2024 ci siano ancora queste cose nonostante abbiamo gli operatori ecologici a prendersi la spazzatura fino a casa.

Spero pubblichiate un articolo.