Degrado Villa Margherita a Ragusa, siamo punto e accapo

Ragusa - Buongiorno Ragusanews,

torniamo a chiedervi di aiutarci a segnalare lo stato di degrado di Villa Margherita e dintorni. Questa mattina troviamo ancora un vecchio frigorifero che staziona nello stesso punto da oltre una settimana e che, adesso, è stato convertito dai fruitori abusivi a cassonetto per i propri rifiuti; un pozzetto di fognatura che ha strabordato, diffondendo odori nauseabondi e soprattutto i liquidi stagnanti laddove si transita a piedi e si posteggiano le macchine; un abitante di un terzo piano di via SS.Salvatore che continua a sputare dalla finestra che affaccia su via Cono, davanti ai garage di altri e, soprattutto, senza guardare dalla finestra che non ci sia qualche passante o qualche automobile sotto prima di farlo.

Tutto ciò continua a dimostrare che il tentativo dei nostri amministratori di invocare il senso civico, al fine di giustificare la mancata installazione di sistemi di controllo e videosorveglianza in prossimità dell'unica Villa comunale presente nel centro cittadino, non trova alcun destinatario: la tanto decantata bellezza del nostro mare e del nostro territorio è inversamente proporzionale alla nostra civiltà ed al rispetto che abbiamo per tutti gli altri e per il territorio stesso. Per non voler parlare delle problematiche di sicurezza e altro, che sono state più volte denunciate agli organi competenti e per cui questa amministrazione evidentemente non ha potere di intervento, ma ne va della salute dei nostri adolescenti e questo è ancora più grave di qualche sacco di spazzatura abbandonato a terra, forse qualche sistema o presidio di sorveglianza potrebbe aiutare chi di dovere.

Con la preghiera di intevenire con decisione e radicalmente.

Grazie,

F.G.