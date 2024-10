Pietro, dal Nautico di Pozzallo alla laurea in ingegneria navale

Pozzallo - Il 9 ottobre scorso mi sono recato a Trieste per assistere alla laurea di Pietro Di Raimondo, ex studente dell'istituto Nautico La Pira di Pozzallo, il quale in piena Pandemia ha conseguito la maturità con lode nel 2021 (sez capitani). Alla seduta di laurea ha partecipato anche il Colonnello Giuseppe Leonforte, uno tra i maggiori esperti di radar-meteorologia e figura apicale del servizio Meteorologico dell'Aeronautica. Volevo evidenziare in poche righe il percorso di Pietro e conseguentemente esaltare le potenzialità del nostro istituto.

Nel 2021, in piena emergenza covid, il MIUR aveva sospeso le seconde prove e al loro impose ad ogni studente la presentazione in sede di esame di un elaborato (tesina). Un ragazzo dell'allora 5C dell'istituto nautico di Pozzallo (corso capitani), Pietro Di Raimondo, mi propose di sviluppare una tesina sulla radar-meteorologia e vista la complessitá dell’argomento chiesi il supporto a due fra i migliori esperti nazionali del settore: il Generale Gambuzza e il Colonnello Leonforte del servizio Meteorologico dell'Aeronautica i quali accettarono l’invito con entusiasmo e senza alcun indugio. Passammo molti pomeriggi in videoconferenza a supportarlo e all'esame di Stato conseguí il punteggio di 100/100 e lode.

Per esaltare l'enorme lavoro sviluppato dal ragazzo, l'anno successivo (quando frequentava il corso di laurea in ingegneria navale a Trieste) espose la "tesina" in videoconferenza agli studenti di circa 40 nautici di tutta Italia. Il successo della iniziativa fu “decretato” anche dall’allora Ministro Bianchi il quale con una lettera a sua firma esaltò il lavoro sviluppato da Pietro e in generale la Dirigenza e il corpo docente. Oggi Pietro si è laureato in ingegneria navale con il punteggio di 110/110 e lode a Trieste. Ad assistere alla cerimonia anche il Colonnello Leonforte venuto appositamente dal Roma. Il percorso di Pietro è un esempio luminoso del valore aggiunto che il nostro istituto offre ai suoi studenti. Grazie a un ambiente stimolante ed esperti di settore, i nostri ragazzi hanno l'opportunità di sviluppare progetti ambiziosi e di raggiungere risultati eccellenti. La laurea di Pietro è una testimonianza tangibile del nostro impegno per la formazione di giovani talenti.

Giorgio Giardina Ex docente di Pietro Di Raimondo

Attualmente docente di Navigazione Marittima presso l’Istituto Nautico di Pozzallo