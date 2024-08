Marina di Modica, annullata la doppia multa

Modica - Egregio Direttore,

Desidero condividere un’esperienza che, inizialmente spiacevole, si è conclusa in maniera positiva grazie alla professionalità e all’umanità dimostrate dagli agenti della polizia locale di Modica. Qualche giorno fa, a Marina di Modica, ho ricevuto una doppia multa per una presunta infrazione legata alla sosta del mio veicolo. Sorprendentemente, mi sono trovato con due sanzioni sul parabrezza della mia auto: una per non aver rispettato l’orario previsto dal ticket per avere parcheggiato sulle strisce blu e un’altra, emessa dalla polizia locale, per non aver esposto il disco orario. Incredulo di fronte a quella che ritenevo un’ingiustizia, mi sono recato agli uffici della polizia locale per esporre la mia rimostranza. Con mia grande soddisfazione, gli agenti che mi hanno ricevuto hanno dimostrato una rara disponibilità nell’ascoltare le mie motivazioni. Hanno valutato attentamente la mia situazione e hanno compreso che la seconda multa era stata emessa per errore. Non solo hanno rimediato immediatamente a questo provvedimento ingiusto, ma mi hanno anche fatto sentire tutelato e rispettato come cittadino.

Voglio quindi esprimere pubblicamente il mio ringraziamento a questi agenti per la pazienza e l’attenzione che hanno dedicato al mio caso. È confortante sapere che, in un mondo spesso caratterizzato da burocrazia e indifferenza, esistono ancora uffici dove il cittadino può sentirsi protetto e rispettato.

Con gratitudine.