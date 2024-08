Santa Croce, quel divieto di fermata una fine ce l'ha

Santa Croce Camerina - Buongiorno,

volevo replicare alla lettera firmata. Evidentemente chi ha segnalato la "sosta senza fine" sconosce il Codice della Strada. Il segnale di divieto di fermata (non di sosta come riportato) ha validità dal punto ove è installato e fino all'interzione con via Torino. Da via Torino a seguire la sosta è consentita, perché l'intersezione interrompe la validità, nè occorrerebbe un altro di segnale. Così come è disciplinato il lato opposto di via Sanremo, ovvero un divieto di sosta dopo ogni intersezione.

