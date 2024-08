Aeroporto di Comiso, stamani il Volotea per Verona cancellato

Comiso - Grande caos all'aeroporto di Comiso.

Giorno 16 Agosto nelle mattinate dell'alba i passeggeri del volo Volotea in partenza per Verona si sono ritrovati all'improvviso il volo senza giustificazione né spiegazione cancellato. Arrivati sgomenti i numerosi passeggeri all'aeroporto di Comiso non hanno ricevuto adeguate giustificazioni dall'ufficio informazione, e non hanno accettato la proposta di ripartire l'indomani da Catania con l'aggiunta di una cospicua aggiunta a persona di €200,00. I passeggeri si sono ammassati lamentandosi e insistendo che l'amministrazione dell'aeroporto trovasse un' immediata soluzione al disagio in corso, dato che dovevano rientrare chi per impegni, chi per lavoro, chi per altri voli di coincidenza. Sono intervenuti anche i carabinieri in soccorso alla situazione.

La biglietteria al sorgere del sole ha informato i passeggeri inferociti che Volotea stava provvedendo a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. L'aeroporto in attesa della risposta di Volotea ha concesso ai passeggeri un buono voucher refreshment da €20,00. La soluzione di Volotea arrivata è stata di un autobus che prendesse i passeggeri a Comiso per portarli a Catania, da Catania potranno usufruire di un volo con Aeroitalia con destinazione Bergamo e da Bergamo un altro autobus che li condurrà a Verona. Nel frattempo del volo Volotea del giorno successivo da Catania con destinazione Verona non se ne trova più traccia.

I tecnici della sicurezza hanno chiesto quanti sono i passeggeri da trasportare a Catania e la risposta è stata di 180 passeggeri, con sgomento degli organizzatori del trasporto. Alcuni passeggeri con bambini per il pesante spostamento e disagio hanno rinunciato all'opzione di spostamento proposta dalla compagnia. La soluzione della compagnia per genitori e bambini è stata il volo Comiso-Bari e Bari-Verona. Nel frattempo la compagnia vedendo la confusione che si è venuta a creare propone ai passeggeri con famiglia bambini e anziani il pernottamento in albergo a Catania a loro spese per poi prendere l'indomani un aereo Catania-Milano e da Milano un autobus che li porterà a Verona.

A sole alto nel cielo, alla fine, la compagnia Volotea ha deciso di far pernottare tutti i passeggeri in albergo a Catania e farli ripartire l'indomani da Catania per Bergamo e poi da Bergamo trasportarli con un autobus fino a Verona. L'articolo 1 della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, ha funzionato perfettamente per questa incresciosa vicenda.

Federica Siciliano