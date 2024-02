Metti un sabato sera a Modica, cartoni delle pizze con vista S. Pietro

Modica - Gentile redazione,

vi inoltro foto di un cartone di pizza, non l'unico per la verità, lasciato sabato sera sulla scalinata della chiesa di San Pietro a Modica, diventata per l'occasione una pubblica mangiatoia.

Amo Modica alla follia e mi duole il cuore quando vedo la città il sabato sera in mano a rallysti in moto smarmittate, che scorrazzano per corso Umberto I impunemente. Bande di ragazzini che chiudono intere strade (vedi seconda foto) e l'assenza di qualunque forma di controllo e presidio del territorio. La città in balia di se stessa.

Vi prego, ponete un argine a questa deriva.