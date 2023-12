Modica, bollette dell'acqua, qualcuno ci capisce qualcosa?

Modica - Buongiorno, mi chiamo Giorgio Occhipinti e sono un cittadino modicano.

Non ho la pretesa di affermare di essere un cittadino modello, ma cerco di rispettare le regole e di pagare il dovuto. A tal proposito voglio segnalare una situazione singolare che mi riguarda e, ritengo, riguardi tanti, tantissimi altri modicani: mi sono state recapitate in questi giorni (dopo la scadenza di pagamento indicata) alcune bollette relative al canone idrico. Incomprensibili. A prescindere dagli importi, non si comprende a quali consumi si riferiscono. È chiaro solo il numero dell’utenza, per il resto non riesco a capire (forse gli altri ci riescono) quanti mc di acqua mi si chiede di pagare, quanti ne ho già pagati in acconto, quanti derivano da una stima forfettaria.

Come detto all’inizio voglio pagare il dovuto, ma in questo modo nulla mi è chiaro. Mi si potrà obiettare che gli uffici comunali, previo appuntamento, sono in grado di darmi le giuste indicazioni, ma posso prendere mezza giornata di ferie soltanto perché vengono emesse bollette incomprensibili? E se, come immagino, anche altri si trovano nella stessa mia situazione, non si mette in conto la paralisi degli uffici stessi oltre al comprensibile malumore dei cittadini?

Grazie dell’attenzione.

Giorgio Occhipinti