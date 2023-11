La spazzatura abbandonata alla diga di Santa Rosalia

Giarratana - Sono un amante della natura e della meravigliosa campagna ragusana, paesaggio di bellezza unica e caratteristica, reso famoso nel mondo dalle recenti fiction de "Il commissario Montalbano".

Sono sempre più mortificato e mi piange il cuore constatare sempre più spesso come questo patrimonio naturalistico possa essere deturpato e devastato dall' inciviltà e dalla maleducazione di alcune persone. Quello che voglio mostrare nelle immagini allegate è lo spettacolo indecoroso con cui si presenta ormai da diverso tempo la diga di Santa Rosalia, tra Ragusa e Giarratana. Un luogo che, anziché essere preservato e controllato, è stato preso di mira dall'incuria delle tante persone che vi accedono per bivaccare o dai tanti che si dedicano alla pesca (in molti casi abusivamente ) e che abbandonano rifiuti di ogni genere lungo tutto l'argine dell invaso, già devastato, peraltro, da alcuni incendi negli ultimi anni. È una vergogna assistere ad uno scempio simile, per chiunque si trovi a visitare le nostre bellezze paesaggistiche!

Inviterei le istituzioni e chi di competenza a trovare una soluzione affinché si possa arginare questo fenomeno e riportare questo meraviglioso luogo alla sua originale bellezza.

Stefano.