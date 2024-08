Quello svincolo pericoloso che immette su Modica

Modica - Spett.le RagusaNews,

voglio inviare questa segnalazione sulla pericolosità di uno svincolo stradale a Modica dove nessuna istituzione, pare, sia competente. Si tratta della rampa di svincolo tra la ss115 e lo scorrimento veloce ss194, nello specifico procedendo dalla rotatoria di via Sacro Cuore a Modica in direzione Scorrimento veloce per Pozzallo e verso il nuovo svincolo A18. Questa area tutta è totalmente sprovvista di segnaletica orizzontale, scomparsa da diversi anni, con la conseguenza che tale rampa a doppio senso di circolazione, sembra a senso unico, col pericolo di fare incidenti frontali.

Lo stesso problema si evince arrivando da Ragusa e svincolando per il Polo Commerciale di Modica e Scicli. Tutta l'area è abbandonata da anni. Sia il Consorzio provinciale di Ragusa, sia Anas hanno risposto che non risulta di loro competenza. Ho inviato comunicazione alla Polizia Municipale di Modica, ma ad oggi nessun intervento. Inoltre in questo svincolo hanno installato i cartelli A18 Catania-Siracusa, vecchi, piccoli e solo in alcuni punti, come se fossero cartelli rimasti in qualche rimessa e riutilizzati in questa area, per indicare un'opera autostradale attesa da cinquanta anni.

Confido in qualche istituzione nel risolvere la pericolosità di quest'area.

Alessandro Modica