Mia mamma con la polmonite, presa in cura con amorevolezza a Vittoria

Vittoria - Buona sera,

volevo ringraziare il pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria per l'alta professionalità e umanità, per aver preso in carico mia mamma con una grave polmonite in corso, ringrazio davvero tutti dal vigilantes, all‘infermiera del triage, alla Dottoressa di turno e a tutti gli infermieri e OSS che si sono adoperati per dare assistenza a mia mamma di 79 anni. Si parla tanto di attese e malasanità, ma devo dire che siamo davvero fortunati ad avere professionisti e uomini e donne che si prendono cura di noi.

Firmato

Antonino Di Giovanni