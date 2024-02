Scicli, paghi con bancomat? Non c'è linea per la ricarica telefonica

Scicli - Gentile redazione,

vi racconto una cosa che mi succede a Scicli quando devo fare una ricarica del telefonino. Appena esco fuori dal portafoglio il bancomat l'esercente dietro il terminale mi dice che purtroppo non c'è linea per fare la ricarica.

La verità è che molti tabaccai accettano solo il contante e appena vedono la moneta elettronica, che evidentemente ha un costo di commissione per loro, si inventano la scusa della linea per non erogare il servizio. Le scuse che inventano per giustificare il disservizio sono le più patetiche. Oggi la più divertente: "col maltempo internet non funziona". C'erano quattro nuvole...