A Catania cinque donne di cinque generazioni, dalla trisnonna alla nipote

Catania - Cinque generazioni di donne nell’arco di 73 anni, una grande famiglia catanese che fra sei mesi conterà ben 77 nipoti. Si tratta di un vero record non ancora reso noto, ma solo perché i social non avevano ancora preso piede quando nel 2008 è nata Nataly, che di questa famiglia costituisce la quinta generazione e oggi è diventata una splendida 16enne, “candidata” a procreare la sesta generazione. Resta, comunque, il fatto che cinque generazioni in 73 anni sia davvero un record in Italia, tutto da dedicare a Concetta Castagna, classe 1935, ovvero la “capostipite” che il prossimo dicembre compirà 89 anni. Concetta oggi è trisnonna e ancora ricorda in modo nitido perfino i difficili periodi della Seconda guerra mondiale. La storia della famiglia si è iniziata dall’unione dei cugini (perché figli di due fratelli) Concetta e Orazio Castagna, che hanno procreato ben 12 figli, di cui due mancati: uno all’età di quattro mesi, quando Concetta aveva solo 16 anni, e l’altro all’età di cinque anni.

La seconda figlia, Cettina, è nata a giugno 1954, gli altri nove fratelli sono tuttora viventi. Da Cettina Castagna, ormai bisnonna, è nata Nunziella Arcidiacono (nel 1977) che, all’età di 16 anni, ha partorito Roberta Sentina (nel 1993). Roberta nel 2008, all’età di 15 anni, ha dato alla luce Nataly Guerrera, rendendo così nonna anche Nunziella. Nella foto pubblicata le vediamo tutte, da sinistra a destra, in ordine cronologico.

Il racconto è del quotidiano La Sicilia.