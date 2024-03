Vittoria - Una partita difficile quella che Giuseppe, di Vittoria, ha affrontato su Rai 1 nel programma preserale "Affari tuoi". Ma, alla fine, ha fatto la scelta giusta accettando l'ultima offerta del "dottore", quella di 23.000 euro.

Grande gioia per Giuseppe e per la fidanzata, Giannella, in quanto nel loro pacco, il numero tre, c'erano solo 20 euro. Giuseppe e Giannella si sposeranno il 1 Giugno e si sono fatti un bel regalo grazie alla trasmissione condotta da Amadeus.