Morta Iris Apfel, l’icona della moda mondiale aveva 102 anni

New York- È morta a 102 anni Iris Apfel, eccentrica protagonista del lifestyle newyorkese e icona mondiale della moda. Inconfondibile il suo look che l’ha resa famosa nel tempo: capelli bianchi corti, gli occhiali da vista appariscenti, il rossetto acceso e le collane formato xxl in tutti i colori e materiali. Il suo ultimo post di due giorni fa, il 29 febbraio, quando aveva celebrato i suoi «102 anni e mezzo».

Nata nel 1921 da una famiglia ebrea di New York, Iris Apfel ha studiato storia dell’arte. Designer d’interni, ha partecipato ai lavori di ristrutturazione della Casa Bianca addirittura per nove presidenti, da Harry Truman a Bill Clinton.

Nel corso degli anni ha collezionato abiti dei più grandi stilisti del ventesimo secolo, che occupavano due piani del suo lussuoso appartamento di Park Avenue, ai quali nel 2005 il Metropolitan Museum di New York ha dedicato una retrospettiva. Nel 2015, dopo 67 anni assieme, aveva perso il marito Carl, industriale tessile morto all’età di 100 anni. Il suo mantra era solo uno: «Osa essere diverso!»