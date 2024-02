Lorella Cuccarini, la dieta, la figlia Chiara, il marito e la malattia

Lorella Cuccarini dalla carriera alla vita privata.

Lorella Cuccarini è originaria di Roma, dove nasce il 10 Agosto del 1965, ha 57 anni. I suoi genitori sono Vero Cuccarini e Maria Persili, che di professione fanno il ragioniere e la sarta. Ha un fratello e una sorella: Maria Luisa e Roberto, quest’ultimo è stato un valletto e ballerino negli anni ’80. Quando ha soli 10 anni, i genitori si separano e per lei è stato un dolore molto forte tanto che per molto tempo non ha piu' visto il padre. La madre muore nel 2002 all’età di 65 anni, gettando nello dolore più profondo tutti i suoi figli mentre il padre nel 2004.

Lorella Cuccarini, marito e figli

Lorella Cuccarini è sposata dal 1991 con Silvio Capitta, meglio conosciuto come Silvio Testi, noto produttore discografico e televisivo. La coppia ha quattro figli, ecco chi sono: Sara ha 26 anni e ha studiato in svizzera Management. Appassionata di moda come la madre ma lavora nel settore immobiliare a Milano. Giovanni, nato il 19 settembre 1996 è il secondogenito. Si è laureato all’Università di Warwick in Inghilterra. Chiara e Giorgio Capitta sono i gemelli della coppia: capelli rossi e sguardo fiero, sono nati il 1 maggio del 2000 e stanno iniziando adesso gli studi universitari. Chiara è anche una giocatrice di calcio dell’ AS Roma Femminile, di lei la mamma ha detto: «Se si innamorasse di una donna? I miei figli sono nati liberi».

Lorella Cuccarini e Silvio Testi si sono conosciuti grazie al lavoro mentre erano entrambi impegnati con altre persone: inizialmente quindi la loro interazione si è mantenuta professionale, ma dopo due anni la scintilla è scoccata e ora la coppia sta insieme da oltre 25 anni. Un vero record per le coppie del mondo dello spettacolo. Lorella e Silvio inoltre sono molto uniti nell’educazione dei figli e nelle loro prospettive future.

Lorella Cuccarini, la dieta

Già lo scorso anno Lorella Cuccarini ha calcato il palco dell'Ariston insieme a Olly, esibendosi in un balletto de La notte vola. Occhi puntati sul suo fisico tonico e scattante, in tanti si sono chiesti quale sia il suo segreto a 58 anni. Alta un metro e settantatre, la formazione di Lorella Cuccarini è da ballerina, non è mai stata eccessivamente magra ma sempre tonica, dai muscoli allenati e dalle forme sinuose. Del suo "trucco" non ha mai fatto mistero: costanza negli allenamenti, un'ora al giorno che alterna tra fitness metabolico e disciplina Calisthenics, e la dieta. Un'alimentazione a base di cereali integrali, proteine e verdura fresca che include tassativamente due snack di frutta secca, fresca o barrette proteiche tra i pasti.

Lorella Cuccarini, la malattia

Nel 2002 la showgirl la showgirl ha dovuto combattere contro un brutto male. A seguito di un continuo dimagrimento e di una forte tachicardia, scopre di avere un tumore. L’endocrinologo le diagnostica un nodulo alla tiroide, con la forza della famiglia e dei suoi cari affronta una tiroidectomia necessaria per sconfiggere il male e tornare a sorridere.

Lorella Cuccarini, la carriera

Lorella Cuccarini è una conduttrice televisiva, ballerina, cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana. Scoperta da Pippo Baudo che l'ha voluta al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Rai 1 Fantastico 6 e Fantastico 7, rispettivamente del 1985 e 1986, è passata successivamente alla Fininvest (l'attuale Mediaset) nel varietà Odiens di Antonio Ricci, la cui sigla, La notte vola, ha riscosso particolare successo. Negli anni novanta ha formato un sodalizio professionale con Marco Columbro, con il quale ha condotto diverse edizioni di varietà come Paperissima e Buona Domenica. Nel 1993 ha condotto, assieme a Pippo Baudo, il Festival di Sanremo, al quale ha poi partecipato anche come cantante in gara nell'edizione del 1995. Ha proseguito l'attività canora interpretando le sigle dei programmi da lei condotti e dal 1994 è testimonial della maratona televisiva a scopi benefici Trenta ore per la vita. In seguito è stata attiva anche in teatro, prendendo parte a diversi musical e spettacoli di successo. Ha preso parte come attrice a diverse fiction televisive tra cui Piazza di Spagna (1992), Amiche (2004), Lo zio d'America 2 (2006) e L'isola di Pietro 2 (2018). Dagli anni ottanta è associata allo slogan la più amata dagli italiani, frase tratta da una celebre serie di spot per l'azienda di cucine Scavolini che l'hanno vista protagonista per quasi due decenni. Nel 2011 è stata insignita del titolo di Commendatore della Repubblica.