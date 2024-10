Antonella Clerici e Vittorio Garrone: la cerimonia delle promesse

Antonella Clerici (Legnano, 1963) è pronta a promettere amore eterno al suo compagno Vittorio Garrone. La coppia, insieme dal 2016, si è sempre mostrata molto unita e complice nelle foto condivise sui social, ma anche dagli scatti rubati dai paparazzi sempre molto interessati a questo amore nato in età matura per entrambi, ma destinato a durare per sempre. In copertina sulla nuova edizione di Nuovo Tv, Clerici anticipa il prossimo step.

«Tra me e Vittorio sarà per sempre», ha detto Antonella Clerici a Nuovo Tv dove ha annunciato che sta organizzando una cerimonia delle promesse con il compagno Vittorio Garrone.

La coppia non compirà quindi, il "solito" passo verso il matrimonio, ma una cerimonia per rinnovare e festeggiare il loro amore insieme a parenti e amici. Per adesso, però, niente matrimonio perché come dice la conduttrice di “È sempre mezzogiorno”, «Quello non mi porta bene», ma l'amore per Vittorio le porta benissimo.

Solo qualche mese fa, Clerici però sognava ancora il matrimonio. L'idea la stuzzicava non poco e a chi le chiedeva la data delle nozze, rispondeva: «Questo amore me lo ha mandato mia mamma dal cielo, siamo uno lo specchio dell'altra. Se ci sposeremo lo saprete. Non ho segreti con il pubblico».